"Что за пожар?": Тина Кароль восхитила сеть чувственными фото

Артистка позировала в простой белой майке и с распущенными волосами.

Украинская певица Тина Кароль давно стала признанным воплощением чувственной женственности.

Вот и на свежих фото в Instagram певица предстала в очень красивом образе.

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Артистка позировала в простой белой майке и с распущенными волосами. Пикантности снимкам добавляли закрытые глаза и слегка приоткрытые пухлые губы певицы.

Снимок вызвал настоящий восторг у поклонников Кароль.

"Что за пожар?", "Тинаааа, хоронишь нас заживо", "Ну что за красота, и опять с утра убила", "Божечки как шикарно", - написали ей в комментариях.

Напомним, ранее 35-летняя Тина Кароль с минимальным макияжем показала крупным планом молодое лицо. Певица записала видео из автомобиля. На ней была надета черная кофточка и черная косынка.

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