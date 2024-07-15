Певица показала свои спортивные навыки.

Украинская певица Тина Кароль, которая активно занимается спортом, поразила своих подписчиков.

В частности, недавно, она продемонстрировала свою гибкость и стала на голову. Соответствующее видео артистка опубликовала в своем TikTok.

"Делай как я и будешь стройная. Окей, это шутка. Танцуем под любимую композицию, включаем ее на полную громкость и становимся на голову. Ручки надо 90 градусов и ножки полетели вверх. Отпускайте все тревоги и все страхи. Тянем ножки вверх и замираем, держа баланс. Расслабляемся и отпускаем ножки вниз, но не торопимся. Всё должно быть в гармонии. Гордитесь собой – это очень просто", - отметила Тина на видео.

К слову, для занятий Кароль выбрала спортивный костюм с открытой спиной, который удачно подчеркнул ее фигуру.

Реакция подписчиков

Под видео певица получила много комплиментов от подписчиков.

"Поражен твоей выдержкой и балансом"

"Чувствую, что это станет новым трендом, будем пробовать повторить"

"Невероятная"

"Вау"

"Такая красавица и молодчинка"

"Восхищаюсь вами с каждым днем все больше и больше".

Позже Кароль также продемонстрировала свой стальной пресс в Instagram. Певица сделала соответствующее фото перед зеркалом.

Напомним, недавно Тина Кароль засветила обнаженную грудь в новой фотосессии.

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