Он считает несправедливым, что "под раздачу" попала только Лобода.

Украинский танцор и военный Назар Грабар рассказал, что до полномасштабного российского вторжения неоднократно выступал на одной сцене в России с нашими звездами, однако хейтят только Светлану Лободу.

Он считает это несправедливым, ведь в страну-агрессора ездили и подопечные Потапа, в том числе Позитив и Надя Дорофеева, а также там выступал Макс Барских.

В интервью Анатолию Анатоличу он добавил, что Дорофеева, например, хоть и перестала выступать в РФ после 2015 года, однако она там все же давала концерты в клубах и на корпоративах.

Видео дня

"Недавно наткнулся на видео, где Потап в России снял штаны на сцене и сказал, что это вам извинение от украинского народа. Нихр*на себе. Я даже не знал, что такое было. Это был пик АТО. А плохиш Лобода… Что-то тут не так", - сказал Грабар.

Он добавил, что певица помогает ВСу и отправляет крупные суммы.

"... но нигде об этом не кричит и не пишет. Но перечисляет молча огромные деньги", - подытожил Грабар.

Скандал со Светланой Лободой

Недавно Лобода анонсировала благотворительный концерт в Киеве, однако украинцы заявили, что она снова пытается затащить в нашу страну "русский мир". А все потому, что часть репертуара певицы состоит из русскоязычных песен.

В сети разгорелся скандал, поэтому вскоре стало известно, что концерт Лободы отменили.

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