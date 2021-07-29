Богдан Юсипчук показал пожар на видео и прокомментировал ситуацию.

Ведущий 1+1 Богдан Юсипчук, который недавно устроил фейковую свадьбу ради пиара и рекламы, рассказал о ночном происшествии, которое случилось прямо во дворе его дома. Практически под окнами шоумена посреди ночи вспыхнуло авто.

О случившемся Юсипчук сообщил на своей странице в Instagram.

Так, в ночь на 29 июля звезда канала 1+1 услышал странный звук и решил посмотреть в окно. Увиденное его поразило - возле дома, где он живет, горела машина. По словам Юсипчика, запах гари от сильно ощущался даже у него в квартире.

Читайте также"Надула шарики": Лорак озадачила фанатов резко выросшей грудью (фото)К счастью, пожарная служба быстро приехала на место происшествия. Богдан Юсипчук отметил, что спасатели прибыли "моментально". Ведущий сильно переживал о том, не взорвется ли горящее авто. Его опасения вполне объяснимы, ведь если бы случился серьезный взрыв, могли бы загореться и другие машины, которые стояли рядом с местом пожара.

Причины возгорания Юсипчук не сообщил. Утром он продолжил публиковать промо-ролики и рекламу.

Сам ведущий отмечал, что фейковая свадьба существенно увеличила охваты на его страницы, чему он несказанно рад.

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Автор: Иван Бойко