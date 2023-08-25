Девушка впечатлила пользователей своим стилем.

Внучка известной певицы Софии Ротару очаровала фанов новыми фото. София-Ева Евдокименко отдыхает в Италии и пожаловалась на 40-градусную жару.

На новых снимках внучка певицы показалась на фоне местных достопримечательностей. Она примерила стильный наряд в светлых оттенках.

Девушка примерила белоснежные майку и штаны. Свой образ она дополнила модной рубашкой-кимоно в розовых оттенках и очками от солнца в коричневой оправе.

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При этом внучка Ротару сделала себе необычную прическу. Девушка сделала две косы, при этом оставила их немного распущенными. Она не стала "утяжелять" образ ярким макияжем, а лишь покрыла губы прозрачным блеском.

Новые фото внучки Ротару произвели фурор. Комментаторы "забросали" ее комплиментами. Они пишут:

"Солнышко, ты прекрасно выглядишь"

"Прекрасная"

"Красиво"

"Богиня, невероятная"

"Вау, как стильно!".

Что известно о внучке Ротару

Внучка певицы родилась в 2001 году. Она активно ведет свой Instagram-блог. Девушка работает моделью и строит свою карьеру за границей. Однако она мало говорит о своей личной жизни, оставляя ее за кадром. В основном, внучка Ротару рассказывает о путешествиях и бьюти-рутине.

Напомним, ранее внучка Ротару обнажилась в новой фотосессии. Фаны были в восторге.

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