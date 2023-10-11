Несмотря ни на что между ними была сильная связь.

Старшая внучка Нины Матвиенко - Ульяна - растрогала теплыми воспоминаниями о бабушке. На своей странице в Instagram она написала, что Нина Митрофановна всегда была собой.

"Всегда не против сэлфи в туалете, всегда не против новых экспериментов, всегда не прочь быть собой, всегда не прочь узнать новое, всегда не прочь рассказать или доказать, всегда не прочь научить или поучить", - начала рассказ Ульяна.

Девушка даже вспомнила, как порой ссорилась с бабушкой, но меньше любить ее от этого не стала.

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"Она никогда не была бабушкой, она была Ниной и, вопреки всему, она останется Ниной для меня. Не бабушкой: молодой, оживленной, веселой, упрямой, которая сломала мне руку, которая готовила мне сырники с изюмом, которая заливала мои цветы в комнате, которая стирала белые вещи с черным и не признавала, которая поливала каждое утро двор и протирала пол дома, которая ссорилась за грязную посуду, хотя она была помыта со вчера, которая любила вопреки всем уловкам и упрямству моему", - говорит внучка Матвиенко.

Она добавила, что очень любит и скучает по бабушке. Более того, Ульяна поделилась фотографией, на которой как две капли воды похожа на Нину Митрофановну.

Смерть Нины Матвиенко - что известно

8 октября не стало народной наристки Украины Нины Матвиенко. Как выяснилось, артистка долго боролась с недугом, она даже лежала в больнице. Однако Нина Митрофановна не хотела, чтобы кто-то об этом знал, поэтому скрывала это до самой смерти.

Сегодня, 11 октября, ее проводят в последний путь.

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