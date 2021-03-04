В Ивано-Франковске внезапно умер известный в 90-х годах музыкант Андрей Коропчук. Причины смерти не называются.Читайте такжеУмер известный украинский актер Марченко
Об этом сообщил в Facebook знакомый музыканта Любомир Микитюк.
Коропчук в 90-х годах был солистом-гитаристом известной группы "МакБенд" и автором популярной песни "Стометровка". В последние годы своей жизни артист был участником группы "Музыкальная кухня".
"Знакомые Андрея Коропчука сообщают, что музыкант умер внезапно. В то же время причины его смерти не называют. В сети организовали сбор средств для семьи Андрея Коропчука", - пишет ТСН.
"МакБенд" "Стометровка"
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