В комментариях под постом выражают соболезнования родным музыканта.

В Ивано-Франковске внезапно умер известный в 90-х годах музыкант Андрей Коропчук. Причины смерти не называются.Читайте такжеУмер известный украинский актер Марченко

Об этом сообщил в Facebook знакомый музыканта Любомир Микитюк.

Коропчук в 90-х годах был солистом-гитаристом известной группы "МакБенд" и автором популярной песни "Стометровка". В последние годы своей жизни артист был участником группы "Музыкальная кухня".

"Знакомые Андрея Коропчука сообщают, что музыкант умер внезапно. В то же время причины его смерти не называют. В сети организовали сбор средств для семьи Андрея Коропчука", - пишет ТСН.

"МакБенд" "Стометровка"

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Автор: Ольга Робейко