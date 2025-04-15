Владимир также признался, поддерживает ли общение с родным человеком во время войны.

Украинский актер-воин Владимир Ращук, который сыграл в фильмах "Конотопская ведьма" и "Друзья по контракту", рассказал об отце в оккупированном Донецке.

По словам мужчины, он не поддерживает отношения с родным человеком. Причиной этому стали разные взгляды на полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

"Донбасс сильно накачивали - да и продолжают это делать - пропагандой. Я вам больше скажу: если бы Путин не спешил, а еще лет пять подождал с вторжением, то он зашел бы туда с парадом. Их пропаганда очень качественно там работала, они эффективно подрывали изнутри. С какого-то времени мы с отцом по взаимному согласию перестали разговаривать о политике. Когда он узнал, что мы с женой были на Майдане, назвал нас "майданутыми". Мол, вам денег не хватает что ли? То есть у него совершенно другие реалии, понимаете? Я рассказываю, что по нам стреляют, а он: "А чего вы лезете туда?". Вот поэтому мы решили не трогать эти темы", - рассказал Ращук в интервью для OBOZ.UA.

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Владимир добавил, что не сказал отцу о том, что пошел в ВСУ в начале войны. Однако после событий в Буче решил позвонить родному человеку и узнал, что он возит лекарства в Москву.

"Что-то начали говорить о войне, я стал рассказывать о том, что видел. Он: "А ты знаешь, что ваш танк развалил мой дом?". А наших войск там близко не было. Говорю: "А что на нем написано?" "Ну, "Z" нарисовано". С тех пор мы не общались два с половиной года. А где-то месяца три назад снова созвонились. "Как дела? Как здоровье?", "Ты сам как?" - вот такой короткий разговор получился. Что я, офицер Вооруженных сил Украины, буду рассказывать дальнобойщику, который возит в Москву медикаменты? Он фактически спасает солдат, которые пришли убивать сюда украинцев, в том числе - и его сына... Это просто трэш, такого и врагу не пожелаешь", - подчеркнул актер.

Ращук также отметил, что еще до войны предлагал отцу переехать в Киев, но такая идея ему не понравилась.

Напомним, ранее украинский актер-воин признался, как война повлияла на отношения с женой.

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