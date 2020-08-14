Шоумен Владимир Остапчук подарил новой возлюбленной шикарный автомобиль (фото)
Украинский шоумен Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной Кристине Горняк дорогой автомобиль.
Девушка давно мечтала о Range Rover, передает "Звездный путь".
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На днях Кристина открыла собственное пространство для женщин, где учит их любить себя и ценить свое время. В этот же день Владимир решил сделать любимой невероятный сюрприз.
"Она мне рассказывала, что всегда мечтала о Range Rover. Всегда. Последних лет 10. Конечно же, я прислушиваюсь к ее желаниям и мечтам и, по возможности, стараюсь их выполнять", – говорит Владимир.
Кристина рассказала, что Владимир привез ее на место сюрприза с закрытыми глаза. Там еще были фейерверки. А когда она сняла повязку, то увидела черный автомобиль с большим красным бантом.
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