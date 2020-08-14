Шоумен Владимир Остапчук подарил новой возлюбленной шикарный автомобиль (фото)

Кристина Горняк давно мечтала о Range Rover.

Украинский шоумен Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной Кристине Горняк дорогой автомобиль.

Девушка давно мечтала о Range Rover, передает "Звездный путь".

Читайте такжеШоумен Вова Остапчук рассказал о "страшной" болезни

На днях Кристина открыла собственное пространство для женщин, где учит их любить себя и ценить свое время. В этот же день Владимир решил сделать любимой невероятный сюрприз.

"Она мне рассказывала, что всегда мечтала о Range Rover. Всегда. Последних лет 10. Конечно же, я прислушиваюсь к ее желаниям и мечтам и, по возможности, стараюсь их выполнять", – говорит Владимир.

Кристина рассказала, что Владимир привез ее на место сюрприза с закрытыми глаза. Там еще были фейерверки. А когда она сняла повязку, то увидела черный автомобиль с большим красным бантом.

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram