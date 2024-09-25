Он снял его в своем клипе.

Украинский певец Виталий Козловский впервые полностью показал лицо маленького сына Оскара.

Сегодня, 25 сентября, мальчику исполнилось 7 месяцев. В честь праздника артист решил поделиться новой видеоработой на песню "Сину", в которой принимали участие его сын и любимая жена Юлия.

"Впервые показываю лицо сыночка! Я хотел, чтобы этот клип вышел на полугодие сына. Но из-за перевода по службе и отъезда, я не мог закончить работу вовремя. Поэтому пришлось отложить... Это не просто клип, который выходит, у него короткая жизнь и он уходит в архивы. Это то, что навсегда! Когда Оскар будет взрослым, когда у него будут свои дети, он сможет пересматривать это видео и всегда помнить, какой он был маленький, какими были мы рядом с ним, сколько тепла и любви было вокруг", - подписал трогательно Виталий.

Реакция подписчиков

Поклонники исполнителя начали активно писать комплименты малышу и семье Козловского.

"Так красиво, по-настоящему, чувственно и тепло"

"Завораживает. Очень красиво"

"Самый красивый маленький мальчик"

"Это не клип - это кусочек семейного счастья! Берегите друг друга и вашего малыша"

"Какие вы красивые! Счастья вам".

К слову, в марте этого года Виталий Козловский показал обручальное кольцо и сообщил о своей женитьбе. Его избранницей стала пиарщица Юлия Бакуменко, которая позже родила первенца Оскара.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал, как изменили его жизнь семья и война.

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