Россияне ударили ракетой по общежитию, где жили люди с недостатками слуха.

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан прокомментировал обстрелы Харькова. 18 августа рашисты попали в помещение общежития, которое находится в Слободском районе города. Жадан отметил, что в военных преступлениях РФ виноваты все россияне, даже писатель Пушкин.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Жадана, для РФ расстрел общежитий и жилых домов Харькова является "симметричным ответом" на уничтожение их составов и командных пунктов. Он отметил, что в преступлениях страны-агрессора виноваты все россияне, даже те, кого уже нет в живых.

"Именно вчера неожиданно возникла дискуссия с иностранными журналистами о "хороших русских", об ответственности всего русского общества, о русской культуре, как скандальную составляющую "русского мира". Ну, собственно, русские умеют максимально убедительно напомнить миру о своей реальной сущности. Носители культурного наследия Достоевского, уничтожающие ракетой общежитие, в котором живут люди с недостатками слуха - это именно о нынешней войне. Виноват ли Пушкин в том, что в России рождаются военные преступники? Виноват. Конечно, виноват. Они все виноваты", - написал Жадан.

Напомним, утром 18 августа оккупанты попали в помещение общежития, которое находится в Слободском районе Харькова. Погибли три человека, около 15 получили ранения, среди пострадавших есть дети.

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