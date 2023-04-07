Она "прошлась" по экс-избраннику и не скрывала, что испытывает к нему негативные эмоции.

Модель Екатерина Лозовицкая, одержавшая победу в 12 сезоне реалити "Холостяк", рассказала о лжи Алекса Топольского. Главный герой шоу оказался совсем не тем человеком, которым он себя пытался показать.

В новом интервью Катя прокомментировала слова Алекса о том, что он был инициатором разрыва их отношений. Кроме этого, "холостяк" поступил очень плохо.

"Для меня это шок, честно говоря, что мужчина может себя так вести... Мужчина не может так себя вести, он не имеет на это право, он не может опускаться до такого. Когда я увидела тот пост, у меня был шок. Ну, это просто дно... Я много раз говорила, что инициировала разговор я. Но в этом разговоре мы оба были согласны с тем, что нам нужжно разойтись, это было общее решение. Абсолютно общее. Это просто ложь, он врет, просто врет", - отметила девушка.

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После того, как зрители увидели финал, Топольский написал и позвонил модели. Он "обрабатывал" Лозовицкую и хотел, чтобы она не рассказывала об их расставании. Мало того, Алекс звонил Кате, когда был навеселе.

Кроме этого, модель признала, что "холостяк" несколько раз показал, что деньги для него очень важны. Он "забывал" кошелек и не хотел платить за Катю. Также Топольский ни разу ей ничего не подарил, а когда модель прямо об этом ему сказала, он пытался "отмазаться".

По словам девушки, Топольский всегда хочет хайповать. Он очень боялся, что она напишет о нем в Instagram. Также Катю очень обидели слова Алекса о том, что в отношениях с ней он думал о Саше Мудрой. Сейчас она испытывает к нему лишь плохие эмоции.

"Скажу честно, очень негативные (ощущения - УНИАН), вот честно. Я не живу в этих эмоциях, не вспоминаю, но я ощущаю очень сильно негатив. Злость и отвращение, вот мне мерзко... Мне мерзко, что у нас была с ним история", - рассказала Катя.

Почему Алекс и Катя расстались после финала "Холостяка"

После того, как зрители увидели финал, они надеялись, что Топольский и Лозовицкая будут счастливы в отношениях. Однако позже выяснилось, что они расстались. Модель раскрыла реальную причину разрыва с Алексом и рассказала, что "холостяк" оказался совсем не прекрасным принцем. Сам Топольский утверждал, что это он предложил девушке разойтись.

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