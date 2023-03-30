"Мисс Украина Вселенная" вышла замуж почти сразу после конкурса.

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко недавно вышла замуж за своего любимого мужчину. Пара тихонько расписалась, а устраивать пышное торжество пока не планирует.

Как рассказала модель в программе "ЖВЛ", они решили отложить свадьбу на потом, да и Виктория еще не определилась с платьем. Она примерила более 500 разных платьев, но ни одно из них ей не откликнулось.

Кроме того, Апанасенко призналась, почему скрывает своего супруга. По ее словам, после конкурса она получила большую порцию хейта, и не хочет, чтобы он вылился и на всю ее семью.

"Это одна из причин. Я думаю, что со временем я, конечно, расскажу, кто это. Но пока не хочу, чтобы этот хейт шел на мою семью", - поделилась "Мисс Украина Вселенная".

Также Апанасенко вспомнила, как российские журналисты писали о том, что она якобы опозорилась национальным костюмом.

Напомним, на конкурсе "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко предстала в образе воина света. На сцену конкурса красоты она вышла в роскошном платье с крыльями, которые неожиданно для всех начали открываться.

В основу наряда заложен образ Архангела Михаила, который защищает Украину с мечом в руках.

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