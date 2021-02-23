У Виктора Павлика и Екатерины Репяховой родится сын.

Супруга украинского артиста Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова опубликовала в Instagram видео, на котором рассекретила пол будущего ребенка.

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На кадрах Виктор и Екатерина открывают огромную коробку, внутри которой синие воздушные шары. Таким образом стало понятно, что у пары родится сын.

"Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. А за пол часа до открытия коробки я просто плакала. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый волнительный момент в моей жизни", - рассказала Екатерина.

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Автор: Диана Могилевич