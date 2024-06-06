Ненов рассказал о сотрудничестве с певицей.

Известный украинский режиссер Герман Ненов, который рассказал о работе в РФ, высказался о популярной певице Оле Поляковой. Он рассказал о сотрудничестве с артисткой.

По словам режиссера, Полякова стала первой исполнительницей, для которой он сделал постановку концертного шоу. Герман выразил свое восхищение от артистки и отметил, что его вдохновляют такие женщины как Ольга.

"Меня вдохновляют сильные женщины. Интересно усмирять этот своенравный характер. Иногда, конечно, я сильно волнуюсь, и у меня случаются нервные срывы. Мне нравится создавать красивый женский образ в кадре, на сцене. Возможно, потому что у меня есть определенное такое сакральное отношение к моей маме. Для меня это образ большого уважения. Я чувствую, что нужно именно женщинам. Не знаю почему", - поделился Ненов в интервью TaблоID.

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Знаменитость добавил, что именно Полякова создала его как режиссера. Он ценит, что однажды певица стала инициатором их сотрудничества. Как рассказал Ненов, из всех звезд у него самая крепкая связь с Ольгой.

"Когда я встретился с Поляковой, она сказала: "Я к этому шоу шла 15 лет. У меня есть деньги для любого суперизвестного режиссера, но мне нравятся твои идеи. Давай попробуем, но тебе будет трудно со мной, потому что, все-таки, это первое мое шоу. Я буду сложной, но тебе верю". С Олей у меня, наверное, самая крепкая связь, потому что все-таки она моя первая. И она об этом знает. Я очень благодарен, что она меня создала как режиссера и закалила. Меня не воспринимали", - отметил Герман.

Что известно о Ненове

Герман Ненов - выдающийся украинский режиссер, который специализируется на постановке шоу, концертных номеров, телевизионных проектов и съемках видеоклипов. Его творчество включает сотрудничество с такими известными украинскими артистами, как Настя Каменских, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Злата Огневич, Олег Винник, KAZKA и другие.

Одним из наиболее выдающихся достижений Ненова является его работа как режиссера-постановщика и креативного директора на "Евровидении-2023".

Напомним, ранее Герман Ненов назвал артисток, за работу с которыми ему стыдно.

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