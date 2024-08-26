Павел Дворский назвал черту характера певицы, от которой он в восторге.

Украинский певец, композитор Павел Дворский, который ранее объяснил, почему София Ротару молчит о войне, высказался о своей землячке и народной артистке Украины. Знаменитость рассказал, какая черта характера звезды ему больше всего нравится.

Дворский и Ротару знакомы уже почти 60 лет. Они родом из Черновицкой области. Павел дружит не только с Софией Михайловной, но и с ее сестрой Аурикой Ротару. Более того, много лет назад он был свидетелем на свадьбе у Аурики.

Вспоминая тот день, композитор поделился, что больше всего его восхищает в Софии ее забота о родных. По его словам, артистка беспокоилась о близких и старалась сделать все, чтобы им было комфортно.

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"Мы со Светланой были свидетелями на свадьбе Аурики с первым мужем. Церемония проходила в Черновцах, приезжала София. Она всю жизнь очень заботилась о своих родных - этого у нее не отнимешь. Родителям, сестрам, братьям - всем очень помогала материально и морально. Она молодец. Моя Светлана бывала в гостях у родителей Ротару в Маршинцах", - вспомнил певец в интервью для OBOZ.UA.

Также Дворский рассказал о знакомстве с Ротару. Он поделился, что впервые встретил легенду украинской сцены в 1966 году на конкурсе районной художественной самодеятельности. Тогда артисты представляли разные районы Черновицкой области.

"Уже тогда я увидел и услышал, какие у нее прекрасные творческие задатки. А потом она начала петь в "Червоной руте" в Черновцах. Я был хорошо знаком с ее покойным мужем Анатолием Евдокименко. Он хотел, чтобы я перешел с ними позже в Крымскую филармонию. Я поблагодарил, но отказался", - отметил композитор.

К слову, Дворский является одним из самых популярных исполнителей украинской эстрады. Среди самых известных песен Павла - "Смерекова хата", "Моя Україна", "Червона рута" (в сотрудничестве с Владимиром Ивасюком) и многие другие. Его музыка часто отражает украинские народные мотивы и национальные традиции. У него есть множество наград, в частности звание Народного артиста Украины, которое он получил в 1994 году.

Напомним, ранее София Ротару поздравила сына с особым праздником и показала их архивное фото.

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