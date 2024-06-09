Наталья Островская поделилась кадрами с особого праздника.

Украинская ведущая ТСН Наталья Островская показала, как прошло крещение ее первой дочери Агаты. Телезвезда поделилась фотографиями с таинства.

Ранее Островская не показывала лицо девочки и скрывала ее от публики. Однако после крещения маленькая Агата начала все чаще появляться в соцсетях звездной мамочки. На этот раз Наталья опубликовала семейный контент с важного события.

На снимках малышка показалась в праздничном наряде - белом платье и повязке на голове. Рядом с ней на фото позировали ее крестные родители, мама и священник. По словам ведущей, ей очень понравились праздничные фотографии, поэтому она не могла не поделиться ими с подписчиками.

Видео дня

"Фото заслуживают того, чтобы быть в ленте", - подписала кадры Островская.

В комментариях под милыми фото телезвезду и ее дочь засыпали комплиментами. Поклонники Натальи писали о красоте Агаты и желали счастья девочке.

"Прекрасное светлое событие маленького ангела"

"Какие вы красивые, это бесценные воспоминания!"

"Все фото невероятные, как и тот день"

Напомним, ранее певец Виталий Козловский тайно покрестил сына Оскара. Крещение звездного первенца состоялось в Михайловском златоверхом монастыре в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: