Артистка также объявила о разводе с мужем после 7 лет брака.

Известная американская рэперша Cardi B сообщила, что беременна третьим ребенком. Звезда поделилась первыми кадрами в новом статусе.

Радостную новость артистка объявила в своем Instagram, опубликовав фото с заметно округлившимся животиком. На камеру она позировала в роскошном красном платье. Рэперша не скрывала своего счастья и отметила, что беременность стала для нее вдохновением в непростое время.

Тем самым знаменитость подтвердила развод с мужем - рэпером Offset - с которым была в браке 7 лет. Впервые слухи о возможном разрыве пары распространились еще в декабре прошлого года. Пока неизвестно кто именно стал отцом будущего ребенка.

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"После каждого финиша наступает новый этап! Я так благодарна, что разделила с тобой этот момент, ты принес мне еще больше любви, больше жизни и самое главное восстановил мои силы! Напомнил, что я могу иметь все! Ты напомнил мне, что больше никогда не придется выбирать между жизнью, любовью и моей страстью! Я так тебя люблю и не могу дождаться, когда ты станешь свидетелем того, что ты помог мне достичь, к чему ты меня подтолкнул. Гораздо легче преодолевать жизненные испытания, когда ты, твой брат и сестра каждый раз доказываете, что все повороты судьбы стоят того", - написала под фото Cardi B.

К слову, у рэперши уже есть двое детей, которые родились в браке с Offset. Экс-супруги воспитывают сына Вейва и дочь Калче Киару.

Как известно, Cardi B обладательница семи статуэток премии Billboard Music Awards, девяти статуэток церемонии BET Hip Hop Awards, а также трех от American Music Awards и MTV Video Music Awards. Она известная исполнительница не только в Америке, но и во всем мире. Звезда вошла в "100 самых влиятельных людей в мире" по версии журнала Time.

Напомним, ранее Cardi B шокировала дикими танцами без белья.

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