Наталья Бабенко ответила, поддерживает ли связь с коллегами из РФ.

Звезда сериала "Отречение", фильмов "Пульс" и "БожеВільні", украинская актриса Наталья Бабенко, которая ранее ответила, готова ли пополнить ряды ВСУ, рассказала, как российские актеры ее "поддерживали" в первые дни большой войны. Артистка призналась, поддерживает ли связь с актерами из страны-агрессора.

Наталья, как и большинство украинских актеров, снималась в одних картинах с россиянами. Она говорит, что после начала полномасштабного вторжения не пыталась связаться с ними и рассказать, что происходит в Украине. Однако сами коллеги из РФ писали ей и выражали "псевдоподдержку". Среди таких был Кирилл Кузнецов.

"Я вам так скажу, я лично никому из них не писала, не звонила, у меня сразу "нет, табу, все, до свидания", но со мной связался один коллега - Кирилл Кузнецов. Он писал: "Вот, нам так обидно, прости, я не знаю, как это вообще, что это". В начале полномасштабной он писал это "Нет - войне", первые две недели очень активно поддерживал именно украинцев, но потом исчез. Я не следила, потому что для меня это: окей, молодец, ты не поддерживаешь агрессию, поддерживаешь нас, так должны были бы делать все адекватные люди, но они мне все равно не интересны", - вспомнила Бабенко в интервью "Факты ICTV.Life".

Видео дня

Позже артистка увидела видео с выступления того самого Кузнецова, который так поддерживал украинку, а сам выступил с речью на пропагандистском телеканале. С тех пор у кинозвезды исключительно негативное отношение к россиянам и она считает их "безнадежными".

"Через некоторое время мне другая актриса-коллега сбрасывает этого парня и говорит: Слушай, это же тот, с которым мы снимались? Смотри, говорит. А он вот на первом российском их канале поет на 9 мая, потом такая пропагандистская речь. И я думаю, мне все понятно. Это просто безнадежные люди. Это просто, знаете, мания величия, которая вкладывается им, наверное, с самого детства. Пусть себе там живут, как хотят, барахтаются в своем болоте, просто не лезут к нам. Это их дела, мне они не интересны", - поделилась Наталья.

Напомним, ранее Наталка Денисенко ответила, жалеет ли о съемках с россиянами. Актриса поделилась, чувствовала ли она превосходство со стороны российских артистов.

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