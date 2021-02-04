Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik
Популярная модель Вероника Белик опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото девушка позирует в микробикини синего цвета. Интересно, что смежный купальник выполнен с завышенной посадкой, поэтому он не прикрывает всю зону бикини. Также он идеально подчеркивает декольте.
За день фото набрало более 110 тысяч лайков. Всего за Вероникой следят более трех миллионов людей в социальной сети.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik
Кто такая Вероника Белик:
- Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков
- Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом
- Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance
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