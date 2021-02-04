Вероника Белик часто демонстрирует свои формы.

Популярная модель Вероника Белик опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото девушка позирует в микробикини синего цвета. Интересно, что смежный купальник выполнен с завышенной посадкой, поэтому он не прикрывает всю зону бикини. Также он идеально подчеркивает декольте.

За день фото набрало более 110 тысяч лайков. Всего за Вероникой следят более трех миллионов людей в социальной сети.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич