Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik
Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в черном мини-комбинезоне с глубоким декольте. А дополнила она такой откровенный образ ботфортами на высоком каблуке.
В таком образе хорошо видно подтянутую грудь Вероники, да и в целом отличную фигуру. Это и не странно, ведь девушка занимается спортом и пропагандирует его на своей страничке.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik
Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik
Кто такая Вероника Белик:
- Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков
- Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом
- Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance
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