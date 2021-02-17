Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik
Известная модель Вероника Белик опубликовала в Instagram пикантный снимок с отдыха на Мальдивах.
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Девушка поделилась с подписчиками фото, на котором она позирует в черном раздельном купальнике. При этом Вероника стоит спиной к камере, показывая свои сочные ягодицы. Также у нее за ухом красовался желтенький цветочек. Буквально за час фото набрало более 30 тысяч лайков.
"Шикарная девушка", "Очень горячее фото", "У тебя красивая фигура", - пишут поклонники.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik
Кто такая Вероника Белик:
- Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков
- Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом
- Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance
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