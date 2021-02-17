Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik

Известная модель Вероника Белик опубликовала в Instagram пикантный снимок с отдыха на Мальдивах.

Читайте такжеНадя Дорофеева позировала в прозрачном корсете (фото)

Девушка поделилась с подписчиками фото, на котором она позирует в черном раздельном купальнике. При этом Вероника стоит спиной к камере, показывая свои сочные ягодицы. Также у нее за ухом красовался желтенький цветочек. Буквально за час фото набрало более 30 тысяч лайков. 

"Шикарная девушка", "Очень горячее фото", "У тебя красивая фигура", - пишут поклонники.

Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik

Кто такая Вероника Белик:

  • Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков
  • Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом
  • Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич