Новый скандал разгорелся после публикации видео.

В сети опубликовали видео, как Верка Сердючка со своим музыкальным коллективом выступает на свадьбе во Львове и поет песню на русском языке несмотря на запрет русскоязычного контента. Об этом пишет 24 канал.

Так, по данным издания, мероприятие проходило именно во Львове. На видео видно, как молодожены и гости танцуют под легендарный хит "Я не поняла".

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Запрет русского языка во Львове

Осенью 2018 года во Львове и Львовской области на законодательном уровне ввели запрет на использование русскоязычного культурного продукта.

Неоднократно появлялась информация о проверках кафе, ресторанов, ночных клубов и других развлекательных заведений на предмет соблюдения этих требований. За несоблюдение учреждение могут оштрафовать.

Напомним, Андрей Данилко в образе Верки Сердючки со своим музыкальным коллективом довольно активно поддерживает Украину и принимает участие в благотворительных концертах, цель которых - собрать средства для армии или помощи пострадавшим.

Например, на одном из недавних мероприйтий в рамках тура Верка Сердючка прокричала на концерте "Путин, чтоб ты сдох".

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