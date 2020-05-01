"Безумно счастливы!": украинская певица и актриса Вера Кекелия стала мамой и рассекретила имя ребенка (фото)

Супруг певицы Роман Дуда также присутствовал на родах.

Украинская певица и актриса "Женского квартала" Вера Кекелия впервые стала мамой - она подарила своему мужу Роману Дуде сыночка.

Малыш появился на свет в одном из роддомов Киева - к слову, новоиспеченный папочка также присутствовал при этом и вел себя очень мужественно. Оба артиста поделились радостной новостью на своих страничках в Instagram, а также показали первое фото с сыночком и рассекретили его имя.

На снимке счастливый Роман держит сверток с малышом, а Вера прижалась к нему и обнимает за шею. Новоиспеченные родители так и светятся от счастья!

"Мы встретились. Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!" - эмоционально написала Кекелия.

Дуда так прокомментировал рождение сына: "У счастья есть имя. Его зовут Ваня".

А в комментарии сайта ТСН.uа Вера и Роман поделились эмоциями от партнерских родов - по словам певицы, ее супруг очень ее поддерживал.

"Это действительно счастье. Я бы сказала, что это – настоящее чудо природы. Когда ты это проживаешь на себе, то понимаешь, что прекраснее рождения ребенка в этом мире нет ничего. Мы безумно счастливы, это непередаваемо. Слезы, смешанные с радостью и смехом", - призналась Кекелия.

По словам исполнительницы, все прошло хорошо благодаря присутствию любимого и комфортной обстановке в клинике.

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"Со мной рядом был Рома, очень хорошие акушеры, врач, комфортный родильный зал. Это все помогло правильно настроиться и поспособствовало тому, что все прошло хорошо. Вообще, роды – очень важный процесс для каждой пары, поэтому мы сразу выбирали семейные роды. Для нас с Ромой они именно семейные, а партнерскими мы называем отношения нас с клиникой, где все прошло. Мы рожали в Киеве. Для Ромы появление на свет нашего ребеночка – такой же важный этап в жизни, как и для меня. Поэтому мы готовились к этому вместе и были готовы идти вместе до конца. Тем более, что это было его желание. Рома держался очень мужественно, помогал мне, акушерам, не отлучался ни на секундочку. Я горжусь его выдержкой и стойкостью, его поддержкой и любовью", - поделилась новоиспеченная мамочка.