По словам Синельникова, Регина понимает, что на самом деле происходит в Украине.

Создатель и ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников прокомментировал молчание Регины Тодоренко о войне в Украине.

Он рассказал, что у него есть информация о том, что в России 22-23 февраля обзванивали всех блогеров и угрожали тюрьмой, если они хоть что-то скажут о войне в Украине.

"Мне кажется, сейчас даже не в деньгах и не в контрактах дело. Во-первых, у меня есть информация, она не проверенная, но она есть, что 22-23 февраля обзванивали всех блогеров и говорили: "15 лет тебе и всем членам твоей семьи, если ты хоть что-то скажешь". А во-вторых, они находятся там. И они понимают, что там этих зомбированных очень много. Они боятся за свою жизнь. Не за деньги, а за жизнь... И они всего этого не видят... Где-то там происходит эта война, а у них там все хорошо", – сказал Синельников в программе "Зе Интервьюер".

Он добавил, что Тодоренко все понимает. Но если в Украине народ сплотился и уверенно идет к победе, то в России - каждый сам за себя.

"Она плакала. Она все понимает. Но, как мне кажется, там люди намного больше испугались этой ситуации. Украинцы объединились, у нас появилась нация, а у них наоборот. Каждый сам за себя. Все по одному. Может быть, все и думают против Путина, но ни у кого нет смелости сказать это вслух, потому что все в одиночку. Не так как у нас – весь Херсон вышел", – добавил Синельников.

Отметим, опальная Регина Тодоренко до сих пор молчит о войне в Украине. Однажды она сказала, что в ее семье наложено вето на политические темы, так как у них с супругом Владом Топаловым разные взгляды на ситуацию.

Напомним, ранее оккупанты расстреляли экс-возлюбленного Регины Тодоренко.

Вас также могут заинтересовать новости: