До этого телеведущая выступила в "Лужниках".

Опальная телеведущая Регина Тодоренко спокойно живет и работает в России, пока в ее родной Украине идет война.

Долгое время она молчала о войне в Украине, прикрываясь разными политическими взглядами с супругом Владом Топаловым. Впрочем, после убийства ее экс-возлюбленного в Буче, она таки прервала молчание и опубликовала свечу.

Затем она снова играла в молчанку. На днях Регина выступила на концерте в "Лужниках". В сети ее буквально захейтили за такой поступок. Поэтому Тороденко решила попросить мира между двумя странами, которые сейчас воюют по вине России.

Телеведущая обнародовала фото подсолнухов с ромашками и написала: "Мир обязан быть в живых цветах. Подсолнух - цветок Украины, ромашка - цветок России".

Напомним, ранее Алексей Дурнев назвал Джигана и Тодоренко тупыми.

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