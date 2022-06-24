Многие участники группы погибли при разных обстоятельствах.

Вдова экс-солиста российской группы "Ласковый май" Елена Прико рассказала, что над участниками бэнда нависло проклятье - каждый из них умирает.

В интервью для КП она поделилась своими мыслями, откуда могло взяться это проклятье. Она думает, что виной тому зависть недоброжелателей, а их у группы было слишком много, особенно, когда она была на пике популярности.

"Проклятье "Ласкового мая" - не хочется в это верить. Но завистников много, вся негативная информация все равно отражается на людях. Проклятье это или нет. Но на фоне зависти звездам могут пожелать все что угодно. Негатив, наверное, сказывался на них. Все это накапливается", - сказала Елена.

Отметим, 23 июня стало известно о смерти Юрия Шатунова. После того как он покинул группу, она и вовсе распалась. Ранее в ДТп погиб еще один солист Юрий Барабаш. Такая же участь настигла и вокалиста "Ласкового мая" Юрия Гурова.

Супруг Елены - Александр Прико - умер от онкологии. Так группа лишилась клавишника. Кроме того, прервалась жизнь и вокалистки Влады Московской, клавишника Михаила Сухомлинова, бас-гитариста Игоря Игошина, клавишника Арвида Юргайтиса, бас-гитариста Вячеслава Пономарева, клавишников Алексея Бурды и Игоря Анисимова.

Напомним, ранее стало известно, что Юрий Шатунов ненавидел украинцев.

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