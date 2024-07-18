Старшая дочь известной украинской ведущей Ольги Фреймут, которая сейчас живет в Великобритании, Злата Митчелл приехала к маме на каникулы. Девушка показала, как проводит время с родными в Лондоне.
В своем Instagram 18-летняя Злата опубликовала порцию семейного контента. В частности, девочка поделилась с подписчиками кадрами, на которых показала себя, младшего брата и маму.
На одном из фото звездная дочь также позировала с подругой в британском бутике духов. Там же Митчелл сделала снимок и с Фреймут. Мама и дочь предстали в почти одинаковых образах. Они выбрали для себя длинные черные платья с открытым декольте.
А также Злата показала своего 6-летнего брата Валерия. Вместе они ходили в ресторан и сестра сняла момент, когда мальчик ел итальянскую пасту.
"Фото из Лондона", - лаконично подписала кадры дочь Фреймут.
В комментариях под постом девушки подписчики оставили немало приятных слов для нее и ее мамы:
- "Тот случай, когда мама даст фору дочери и подруге"
- "Красавица"
- "Невероятно, вы с мамой, будто как сестры"
К слову, у ведущей трое детей. Злата сейчас живет в США, где учится и занимается танцами. Она родилась в браке Фреймут с британцем Нилом Митчеллом. Двое других детей: сын Валерий и 8-летняя дочь Евдокия живут вместе с мамой в Лондоне.
Напомним, ранее Злата Митчелл закончила американскую школу. Девушка поделилась кадрами с выпускного.