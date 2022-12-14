Ольга Сумская / instagram.com

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась атмосферными снимками с мужем Виталием Борисюком. Как призналась знаменитость, фото были сделаны по дороге домой, когда те шли с репетиции спектакля "Возвращение блудного отца".

Видно, что погода на улице солнечная. Ольга одета в худи цвета хаки и бежевый пуховик. Ее волосы небрежно распущены, а на лице нет макияжа. Борисюк позирует в пуховике молочного цвета. Оба артиста немного прищурились от солнца, которое светит в лицо. 

"После репетиции спектакля "Возвращение блудного отца" испытываешь вдохновение и радость в душе…", - прокомментировала фотографии Ольга Сумская.

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Ольга Сумская с мужем / фото instagram.com/olgasumska

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  • "Великолепно выглядите"
  • "Лучше, обнимаю. Уверен, что спектакль пройдет грандиозно"
  • "Как вы хороши! Люблю вас"
  • "Вы очень хорошая пара!"

Отметим, Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе больше 25 лет. У них есть две дочери - Антонина Паперная и Анна Борисюк. 

Недавно Сумская показала, как она с мужем готовит суп на маленьком газовом баллончике в условиях отключения света. 

Напомним, Ольга Сумская шокировала внешним видом и показала собственное укрытие от обстрелов.

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