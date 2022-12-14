Актриса театра и кино показала теплые снимки с Виталием Борисюком.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась атмосферными снимками с мужем Виталием Борисюком. Как призналась знаменитость, фото были сделаны по дороге домой, когда те шли с репетиции спектакля "Возвращение блудного отца".

Видно, что погода на улице солнечная. Ольга одета в худи цвета хаки и бежевый пуховик. Ее волосы небрежно распущены, а на лице нет макияжа. Борисюк позирует в пуховике молочного цвета. Оба артиста немного прищурились от солнца, которое светит в лицо.

"После репетиции спектакля "Возвращение блудного отца" испытываешь вдохновение и радость в душе…", - прокомментировала фотографии Ольга Сумская.

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"Великолепно выглядите"

"Лучше, обнимаю. Уверен, что спектакль пройдет грандиозно"

"Как вы хороши! Люблю вас"

"Вы очень хорошая пара!"

Отметим, Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе больше 25 лет. У них есть две дочери - Антонина Паперная и Анна Борисюк.

Недавно Сумская показала, как она с мужем готовит суп на маленьком газовом баллончике в условиях отключения света.

Напомним, Ольга Сумская шокировала внешним видом и показала собственное укрытие от обстрелов.

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