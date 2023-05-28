Певица поразила фанов своей красотой.

Украинская певица Тина Кароль очаровала сеть новыми фото. Она показала соблазнительные формы и нежный образ.

На новых снимках певица позирует в "голом" платье с тоненькими бретельками. Ткань нежно обрамляет тонкую талию Кароль. На некоторых фото, особенно черно-белых, трудно сразу заметить одежду. Кажется, будто певица позирует без нее.

Особую "изюминку" добавляет зона декольте. Тоненькие бретели держат все платье, а сверху, возле шеи певицы, размещен интересный акцент - еще одна бретелька, которая напомнит хлыстик. Розовое платье певица дополнила нежным макияжем. Губы Кароль подчеркнула сочной помадой.

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Для новой фотосессии Кароль также примерила непривычную для себя прическу. В последнее время певице делают объемные локоны, а в этот раз ее волосы убрали от лица.

"Сила женственности действительно необычайна, особенно, в сложный период. Украинки обладают врожденной способностью оставаться крепкими и устойчивыми в условиях невзгод, вдохновляя окружающих своей несокрушимой уверенностью и грацией", - прокомментировала свои фотографии Кароль.

Реакция комментаторов:

"Убийственная красота! Вы непревзойденны"

"От некоторых фото у меня челюсть оказалась на полу"

"Ой, я на первом фото не сразу платье увидела. Думаю, ого, Тина дала огня!"

Напомним, недавно Кароль показала возмужавшего сына. Он очень похож на своего покойного отца.

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