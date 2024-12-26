Решение принял Винницкий городской суд.

Известный российский оперный певец Василий Герелло, который родился в Украине, получил приговор за публичную пропаганду войны и активные призывы к изменению украинских границ.

61-летний Герелло, который живет в РФ и поддерживает кровавую политику Кремля, ни разу не появлялся на судебных заседаниях по своему делу. Поэтому, Винницкий городской суд вынес ему приговор заочно. Путиниста осудили на 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества в пользу государства.

"Судом установлено, что обвиняемый - российский деятель в сфере музыкального искусства - имея влияние на общественное мнение, побуждал к изменениям границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. По результатам судебного разбирательства суд признал виновным мужчину в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 110, ст. 436 УК Украины и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества в доход государства", - говорится в сообщении пресс-службы Винницкого городского суда Винницкой области.

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Что известно о Василии Герелло

Василий Герелло родился в селе Васлововцы Черновицкой области. Образование получил в Санкт-Петербурге, где и сейчас проживает.

В 2006 году он получил звание Заслуженного артиста Украины, а затем и Народного артиста России. С начала полномасштабной войны Василий принимал активное участие в концертах в поддержку аннексии Крыма и действий диктатора, присоединился к пропагандистскому марафону и пел для российских оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что у предательницы Таисии Повалий конфисковали BMW, имущество в Украине и права на 9 песен.

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