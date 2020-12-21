Фролова заразилась коронавирусом / instagram.com/vasyafrolova
Украинская телеведущая Василиса Фролова опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что заразилась коронавирусом.
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"Никогда еще нашатырь так не пах. Привет, ковид", - написала Фролова.
Фанаты пожелали телеведущей скорейшего выздоровления и написали слова поддержки.
Стоит отметить, что Василиса ждет первенца. Во время беременности она много активничает - занимается йогой, снимается в фотосессиях. При этом женщина никогда не была замужем. Но у нее есть гражданский муж.
Кто такая Василиса Фролова:
- Настоящее имя женщины - Юлия. Она работала моделью
- Дважды заслужила титул "Miss Body Beautiful of the world" (Сингапур, Турция)
- В 2003 году стала ведущей на канале М1. Сейчас она ведущая на телеканале "Прямой" и ведет эфиры на "Радио НВ"
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