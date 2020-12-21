У телеведущей проблемы с обонянием.

Украинская телеведущая Василиса Фролова опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что заразилась коронавирусом.

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"Никогда еще нашатырь так не пах. Привет, ковид", - написала Фролова.

Фанаты пожелали телеведущей скорейшего выздоровления и написали слова поддержки.

Стоит отметить, что Василиса ждет первенца. Во время беременности она много активничает - занимается йогой, снимается в фотосессиях. При этом женщина никогда не была замужем. Но у нее есть гражданский муж.

Кто такая Василиса Фролова:

Настоящее имя женщины - Юлия. Она работала моделью

Дважды заслужила титул "Miss Body Beautiful of the world" (Сингапур, Турция)

В 2003 году стала ведущей на канале М1. Сейчас она ведущая на телеканале "Прямой" и ведет эфиры на "Радио НВ"

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Автор: Диана Могилевич