Известная украинская теле- и радиоведущая Василиса Фролова скоро станет мамой в первый раз.
Об этом сообщает ELLE.
Фролова рассказала, что с наступлением беременности ее жизнь изменилась:
"Просто замечаю, что мир мне начал улыбаться. Люди улыбаются мне чаще, а с другой стороны понимаю, что наверное, они отзеркаливают меня. Состояние действительно волшебное", - поделались будущая мама.
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А еще она рассказала об изменившихся вкусовых предпочтениях, которые распространены среди беременных:
"Сначала я неделю объедалась селёдкой, затем мне срочно ночью понадобился манговый шейк, и я поехала за ним в круглосуточный супермаркет, потому что не могла уснуть! Затем был период объедания квашеной капустой, потом резко мне так захотелось бананов (никогда вообще их не любила), что я остановилась у ларька и одним махом съела четыре штуки! Даже моя собака смотрела на меня с недоумением", - рассказала Фролова.
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