Артисты дадут несколько концертов в разных городах Украины.

Российские артисты, которые более известны как блогеры в TikTok, Дора, Мэйби Бэйби и Алена Швец приедут в Украину с концертами. Они выступят 12 сентября на ВДНГ.

Отметим, девушки стали еще популярнее после выхода их песен, в которых они пропагандируют страдания от неразделенной любви, используют ненормативную лексику и демонстрируют вредные привычки.

Видимо, молодые артистки решили приехать в Украину после того, как у нас выступила скандальная Инстасамка. Напомним, она успела оскандалиться во время концерта, выгнав парня из зала только потому, что он ей не понравился.

Украинцы уже успели отреагировать на выступление Инстасамки, а вот как они будут принимать других российских звезд - пока неизвестно.

Также с концертами в Украину приедут LIZER, JEEMBO, PYROKINESIS, OG Buda, LIDA. Они выступят в Харькове, Днепре и Киеве.

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Автор: Диана Могилевич