Наибольшую известность Марк Иден получил благодаря роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации".

В Британии в возрасте 92 лет скончался известный актер Марк Иден.

Читайте такжеУмер модельер Пьер КарденОб этом сообщает Sun.

Агент актера отметил, что Иден ушел тихо в больнице 1 января. В последнее время он страдал от болезни Альцгеймера.

Марк Иден: чем известен актер

Актер снимался в сериале "Доктор Кто" (1964) и в фильме "Доктор Живаго" (1965).

Наибольшую известность Иден получил благодаря роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации".

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Автор: УНИАН