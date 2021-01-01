Марк Иден / кадр с фильма
В Британии в возрасте 92 лет скончался известный актер Марк Иден.
Читайте такжеУмер модельер Пьер КарденОб этом сообщает Sun.
Агент актера отметил, что Иден ушел тихо в больнице 1 января. В последнее время он страдал от болезни Альцгеймера.
Марк Иден: чем известен актер
- Актер снимался в сериале "Доктор Кто" (1964) и в фильме "Доктор Живаго" (1965).
- Наибольшую известность Иден получил благодаря роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации".
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