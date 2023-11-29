Мужчина загремел в изолятор после того, как жестоко избил свою жену.

В СИЗО Москвы повесился бывший муж скандальной российской балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов.

Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на информированный источник, Кузнецов проходил лечение по линии психиатрии и состоял на учете. Ранее он высказывал намерения покончить с собой.

Из-за суицидальных мыслей экс-муж Волочковой прошел лечение, которое не помогло. Утром 28 ноября его обнаружили мертвым в камере СИЗО Матросская Тишина, где он находился под арестом из-за обвинений в избиении жены.

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"Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подследственный взял простыню и зашел в туалет, откуда уже не вышел", - пишет канал.

В то же время, канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что следов насильственной смерти на теле Кузнецова не обнаружено. Основная версия - суицид. Его тело обнаружил еще один арестант, который зашел в туалет.

За что Кузнецов попал в СИЗО

Напомним, что в СИЗО Кузнецов попал за то, что жестоко избил свою жену Анастасию в мае этого года. В день смерти у него должна была состояться очная ставка с женой.

Анастасия приехала на нее и до последнего отказывалась верить, что Сергей покончил с собой. По ее словам, они, несмотря на инцидент, общались с мужем ежедневно.

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