В Сети появилось видео со второй репетиции Kalush Orchestra на "Евровидении-2022". Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале конкурса.
На видео можно подробно рассмотреть некоторые детали номера артистов. Так, видно, что на фоне появились глаза пожилой женщины со слезами, а во время танца на полу появился эффект в виде теней с орнаментом.
Отметим, "Евровидение-2022" пройдет 10, 12 и 14 мая. Представители от Украины - KALUSH Orchestra. Они выступят со своей песней "Stefania" в первом полуфинале 10 мая. Согласно прогнозам букмекеров, именно украинцы в этом году в числе фаворитов.
Напомним, россиян лишили права голоса на Евровидении-2022. Согласно правилам конкурса, выбирать фаворита могут только жители стран-участниц.
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