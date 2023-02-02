Сегодня не стало родного человека Харлан.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась с поклонниками трагической новостью - умерла ее бабушка. На своей странице в Instagram спортсменка показала последнее фото со своим родным человеком, сделанное две недели назад.

"Это наше последнее фото с бабушкой. Оно было сделано 2 недели назад, когда я ездила домой. Это утреннее фото, я в своей дурацкой пижаме, бабушка с прической сделанной мной и немного улыбки на наших лицах. Но бабушке было очень больно. Сегодня ее не стало", - написала Харлан.

Она добавила, что с бабушкой у нее связаны самые веселые истории из детства. Также Харлан призналась ей в любви и попрощалась.

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"Воспоминания о ней - это невероятная любовь, огромная поддержка, очень веселые истории из моего детства и многое другое, что останется в моей памяти навсегда. Навсегда в наших сердцах…" - добавила Ольга.

Напомним, ранее Ольга Харлан высказалась на тему российской агрессии.

"Украина – это мой дом, Украина – это моя родина. Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа. Мы сильны и преодолеем все вместе", - сказала Харлан.

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