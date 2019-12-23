Кот готов: победитель шоу "Танцы со звездами" назвал условия съемок в порно

В то же время Евгений Кот ни за какие деньги не согласен сниматься в гей-порно.

Победитель шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот признался, что согласился бы снятся в порно за миллион долларов.

Об этом танцор Евгений Кот рассказал в YouTube-шоу "Ночь в баре", где сыграл в игру “Правда или действие”.

Читайте такжеПобедительница "Танцев со звездами" ответила на слухи о романе с участником шоу

Ведущая шоу Василиса Рядных спросила победителя шоу "Танцы со звездами", за какую сумму артист согласился бы сняться в гей-порно.

«Ни за какие деньги я не согласился бы в гей-порно. А вот в обычном… за один или два лямчика баксов.... Да со своей женой. Может быть», - признался Кот.

Напомним, третий сезон обновленного проекта "Танцы со звездами" закончился победой Ксении Мишиной и Евгения Кота.

С 2017 года Евгений Кот участвует в шоу "Танцы со звездами". За три сезона проекта его партнершами были певица Надя Дорофеева, Мишель Андраде, а также актриса Ксения Мишина, с которой он и выиграл шоу.

С января 2019 года артист Кот состоит в браке с четырехкратной чемпионкой мира по танцу на пилоне Натальей Татаринцевой.