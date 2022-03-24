Астафьева, рассказывая о личной трагедии, расплакалась.

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, что у нее умерла бабушка. Но похоронить ее она не смогла из-за войны в Украине, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия.

"Пожалуй, нет страшнее, чем твоего родного человека хоронят чужие люди. Эти фото... Бабушка в гробу... Я постоянно смотрю, потому что в это так трудно поверить. Хорошо, что она была хорошим человеком, постоянно в церкви помогала. Я никогда не хоронила никого, собирала, помогала, но чтобы так..." – сказала Даша в интервью ведущей Наталье Влащенко.

Отметим, Даша Астафьева осталась в Украине, несмотря на активные боевые действия. Она помогает защитникам и гражданским – ездит в разные районы города готовить.

Кроме того, Даша осудила опальных звезд, которые молчат о войне в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: