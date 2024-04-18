Актер ушел из жизни в возрасте 61 год.

Накануне, 17 апреля внезапно ушел из жизни театральный актер Петр Никитин. Всю свою жизнь он посвятил искусству и украинскому театру. Несколько последних лет актер играл в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве.

Печальную весть сообщили коллеги Никитина на странице театра в Facebook. На момент смерти актеру был 61 год. По словам его коллег, кроме профессионального актера, Петр также был отзывчивым и надежным человеком.

"Это неожиданное известие шокировало наш театр. Зрители театра и кино ценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы же будут помнить Петра как хорошего друга и надежного партнера на сцене. Светлая память! Наши искренние соболезнования родным и близким", - написала команда театра.

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Что известно о Петре Никитине

Никитин учился в Харьковском институте искусств на театральном отделении. В течение своей жизни он работал с различными театральными коллективами, в частности он играл в Харьковском государственном академическом драматическом театре, Центре современного искусства "Новая Сцена", а также Национальном академическом театре имени Леси Украинки.

Последние три года его творчество можно было увидеть в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Там он исполнял главные роли в спектаклях "Три товарища", "Авантюрист", "Житейское море" и другие.

О времени и месте прощания с актером театр сообщит позже.

Напомним, раньше умер известный украинский писатель Дмитрий Капранов.

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