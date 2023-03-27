Телеведущая 1+1 сообщила о потере близкого человека.

Украинская телеведущая Алла Мазур поделилась с поклонниками трагической новостью - из жизни ушел ее отец Григорий Франкович. Об этом звезда новостей написала в Instagram-блоге. Она вспомнила моменты, связанные с папой.

"Я всегда тобой гордилась. Ты научил меня максимализму в работе. Работал до последнего пациента в очереди, переживал за каждого. Как ни странно, не мама, а именно ты показал мне, как жарить картошку. А еще ты терпеливо переносил мои эксперименты и "блестящие идеи". Ты так же согласился на мою идею и сейчас, в конце 2022-го. Я купила нам всем праздничные свитера и настояла, чтобы мы встречали 2023 именно так: ведь надо как-то поднять настроение, когда тебя обстреливают? И вот какие мы красивые с тобой, в наших ярких свитерах… Я тогда еще не знала, что Новый год вместе встречаем в последний раз. У нас еще было столько планов на лето…", - высказалась телеведущая под фотографией с отцом.

Отметим, что в 2021 году не стало мамы Аллы Мазур. Сейчас женщина отметила, что родители всегда будут жить в ее сердце.

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"Когда навалилась болезнь, ты не сдавался последствиям инсульта. Я кормила тебя с ложечки и верила, что прорвемся… Не удалось. Мы провели тебя к маме, на небо. И все еще плачем, перебирая детские фото. Потому что остаемся вашими детьми. И очень вас любим, мамочка и папочка!" - резюмировала телеведущая.

Напомним, ведущая 1+1 Алла Мазур подарила онкобольной мамочке и ее сыну елку и домик.

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