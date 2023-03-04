Голливудский актер и его жена чудом не пострадали.

Известный актер и звезда "Интерстеллара" Мэттью Макконахи едва не попал в авиакатастрофу. В самолет, на борту которого он летел вместе со своей женой Камилой Алвес, ударила молния.

Супруга Макконахи показала в своем Instagram видео из самолета. Она также рассказала, что они летели из США в Германию. По словам Алвес, воздушное судно внезапно упало с высоты 4 тысячи футов. Она также добавила, что это случилось из-за того, что самолет попал в сильный очаг турбулентности.

"Все летало повсюду. Из уважения к частной жизни тех, кто меня окружает, это все, что я показываю, но в самолете был хаос... Слава богу, все живы и в порядке", - написала в описании под видео Альвес.

Видео дня

Однако, как сообщает Mirror, на самом деле в самолет ударила молния. Из-за этого судно резко потеряло высоту и оказалось в зоне турбулентности. Издание нашло в сети пост женщины, муж которой якобы был на том же борту. Она писала: "Люди, у которых не были пристегнуты ремни безопасности, пострадали, в основном, потому, что это было неожиданно, молния сильно ударила по самолету".

Супруга Макконахи также рассказала, что в результате инцидента в самолете пострадали 7 человек. Она и ее муж-актер травм не получили.

Напомним, ранее Макконахи попал в скандал. Оказалось, что американская компания, которая сократила 8 тысяч человек, продолжает платить миллионы долларов актеру.

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