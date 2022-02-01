Актер умер на 86-м году жизни.

В Москве простились с известным советским и российским актером Леонидом Куравлевым, который умер 30 января на 86-м году жизни.

Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания проходила в Центральной клинической больнице в закрытом формате, ее посетили близкие и коллеги актера.

На церемонии выступил сын артиста Василий. Он поблагодарил отца за все и пообещал, что в будущем будет общаться с ним через его роли и светлые детские воспоминания.

Напомним, ранее сообщалось, что Леонид Куравлев умер 30 января. Последние дни он провел в московском хосписе, куда его отправили после лечения в больнице.

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Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Живет такой парень", "Из Лебяжьего сообщают", "Ваш сын и брат", "Золотой теленок" и "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".

В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики президента РФ Путина в Украине и в Крыму, за что его внесли в базу "Миротворец".

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