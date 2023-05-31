Певицу гонят отовсюду.

Летом 2023 года в Ростове-на-Дону должен был состояться концерт опальной певицы Ани Лорак, однако организаторы отменили его из-за ее "дрона", летевшего на Москву.

Как сообщают российские СМИ, жители города не хотят видеть артистов, которые не поддерживают полномасштабное вторжение в Украину.

Стоит отметить, что Ани Лорак ни разу не высказалась о войне. Она считает себя "голубем мира" и говорит, что через песни несет "любовь и свет". В своих соцсетях она делится новыми песнями, клипами и рассказывает о своих новых отношениях. А вот о большой войне - ни слова.

Видео дня

Однако недавно она все же обмолвилась о вторжении в Украину. Певица заявила, что во время телефонного разговора с братом из Украины услышала взрывы, которые ее очень напугали. Но даже после этого она не призвала остановить кровопролитие в нашей стране.

Что известно о "Фонде мести Ани Лорак"

30 мая в москве прогремел взрыв. В сети опубликовали снимок вероятного беспилотника, который попал в многоэтажку. На его крыле была наклейка с надписью "Ани Лорак. Фонд мести". Соцсети отреагировали на это с юмором.

Вас также могут заинтересовать новости: