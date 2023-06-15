Актрисе было 92 года, она жила вместе со своими сестрами.

В РФ умерла актриса Евгения Шмелева. Она и две ее сестры снимались в фильме "Карнавальная ночь". Вместе актрисы пели песню "Таня-Танечка".

Ей было 92 года. Российский ведущий Андрей Малахов рассказал о смерти актрисы и отметил, что у нее и у ее сестер была "трагическая" судьба.

"Несмотря на былой умопомрачительный успех, судьбы всех троих сложились трагично. Каждая из сестёр похоронила своего ребёнка, которые погибли, не дожив до 35", - заявил пропагандист в своем Telegram-канале.

Шмелева встретила смерть в грязи и нищете. У нее не было денег, чтобы сделать ремонт в своей "убитой" квартире. По словам Малахова, Шмелева много лет подряд жила вместе с сестрами. Они не скрывали своей бедности и просили о помощи.

Для пиара своего шоу Малахов даже приезжал к сестрам в гости. Тогда еще Шмелева была жива. Она рассказывала о своей жизни и говорила, что несмотря на что хочет красиво выглядеть. Актриса красилась, пыталась делать маникюр. В это же время ее сестра показывала ведущему, в каком плачевном состоянии находится их жилище.

Причины смерти актрисы не сообщаются. Однако росСМИ отмечают, что в последние годы она жаловалась на здоровье.

Где снималась Евгения Шмелева

Актриса и ее сестры были известным трио. Они давали концерты и их считали популярными артистками. В 1956 году Шмелева получила роль официантки в фильме "Карнавальная ночь". Туда же пригласили и ее сестер.

Тогда же она снялась в еще одном фильме "Полюшко-Поле", однако он не был таким популярным. После этого актриса не получила больших ролей. В старости она часто ходила на российские телешоу, однако там она лишь рассказывала о былых успехах.

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