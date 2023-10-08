Его тело нашли в лужи крови.

Сегодня стало известно о смерти клавишника группы "Руки вверх!" Владимира Капырина. Его не стало в возрасте 36 лет.

РосСМИ сообщают, что еще 5 октября домой к Капырину приехал его отец, однако уже тогда мужчина нашел бездыханное тело музыканта. Изначально Дмитрий Капырин не поверил, что его сын умер, поэтому попытался привести его в чувство, но это не дало никаких результатов.

Известно, что отец нашел своего сына с пробитой головой в луже крови. Кроме того, на его теле были многочисленные следы побоев.

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Отец погибшего заявил, что незадолго до гибели у музыканта был серьёзный конфликт с какими-то неизвестными людьми, от которых потом некоторое время ему поступали угрозы. Также из квартиры Капырина пропали деньги и его айфон.

В связи с этим отец погибшего уверен, что его сына именно убили, однако судмедэксперты не считают, что его смерть была насильственной.

Кто такой Владимир Капырин

Владимир Капырин - джазовый пианист. Он несколько лет гастролировал с Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии "Руки вверх!" и выступал на живых концертах с Трофимом. Также Владимир сотрудничал с квартетом народного артиста РФ Алексея Кузнецова и группой "Харизма".

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