Девушка говорит, что не стоит верить слухам.

Новая девушка турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - Анастасия - ответила, знакома ли она с его бывшей женой Лилией. Об этом недавно подписчики спросили у нее в Instagram.

Интересно, что Анастасия сначала сделала вид, что не понимает о ком у нее спрашивают.

"В моем окружении много Лиль. О ком идет речь? Я не понимаю?"- ответила девушка.

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Но потом подписчица написала уточнение и добавила, что удивляется, как Мурат летом был в отношениях с одной, а сейчас встречается с другой. Но Анастасия вступилась за любимого.

"Не все, что вам транслируют является правдой. Я ее не знаю, да и в принципе, зачем? В моем окружении достойные люди, с правильными ценностями, взглядами и образом жизни. Важно быть, а не казаться!"- ответила она.

Далее Анастасии написали, что нормальную девушку такое поведение мужчины должно было бы настораживать. Однако она ответила на эти упреки подписчицы так:

"У каждого свои понятия нормы. Границы только в вашей голове. Для меня есть только мои ощущения и желания, а не ставлю себя в рамки".

Также девушка отметила, что для нее серьезные отношения – это уважение, а еще важны общие желания, цели, комфорт и понимание.

Ответила Анастасия и о ревности в паре. Она подчеркивает, что таких проблем у них не возникает.

"Я не ревную Мурата вообще. Мне хватает уверенности в себе и в своем муже. Его отношение ко мне не вызывает никаких сомнений", - подчеркнула девушка.

Напомним, недавно Мурат Налчаджиоглу встал на защиту новой возлюбленной Анастасии, которую захейтили за то, что она могла стать причиной его развода со второй женой Лилией.

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