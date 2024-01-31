Новая девушка турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - Анастасия - ответила, знакома ли она с его бывшей женой Лилией. Об этом недавно подписчики спросили у нее в Instagram.
Интересно, что Анастасия сначала сделала вид, что не понимает о ком у нее спрашивают.
"В моем окружении много Лиль. О ком идет речь? Я не понимаю?"- ответила девушка.
Но потом подписчица написала уточнение и добавила, что удивляется, как Мурат летом был в отношениях с одной, а сейчас встречается с другой. Но Анастасия вступилась за любимого.
"Не все, что вам транслируют является правдой. Я ее не знаю, да и в принципе, зачем? В моем окружении достойные люди, с правильными ценностями, взглядами и образом жизни. Важно быть, а не казаться!"- ответила она.
Далее Анастасии написали, что нормальную девушку такое поведение мужчины должно было бы настораживать. Однако она ответила на эти упреки подписчицы так:
"У каждого свои понятия нормы. Границы только в вашей голове. Для меня есть только мои ощущения и желания, а не ставлю себя в рамки".
Также девушка отметила, что для нее серьезные отношения – это уважение, а еще важны общие желания, цели, комфорт и понимание.
Ответила Анастасия и о ревности в паре. Она подчеркивает, что таких проблем у них не возникает.
"Я не ревную Мурата вообще. Мне хватает уверенности в себе и в своем муже. Его отношение ко мне не вызывает никаких сомнений", - подчеркнула девушка.
Напомним, недавно Мурат Налчаджиоглу встал на защиту новой возлюбленной Анастасии, которую захейтили за то, что она могла стать причиной его развода со второй женой Лилией.