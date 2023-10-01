Шоумен поделился, почему так происходит.

Российский комик, осудивший полномасштабное российское вторжение и выехавший за границу, Максим Галкин рассказал, что через неделю в Казахстане должны были состояться два его концерта.

Однако сегодня выяснилось, что в одном из залов сломалась сцена, а в другом - водопровод. В связи с этим оба зала отменили его концерты из-за двухнедельного ремонта.

"И что это? В связи с этим несколько мыслей: не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить канализацию?" - написал Галкин.

Видео дня

Организатор концертов Галкина сообщил, что работники залов не обсуждали с ним отмену выступлений комика. Он намекнул на то, что это какое-то недоразумение и концерт таки состоится, ведь все условия выполнены.

Почему Максима Галкина "отменяют"

Максим Галкин уже неоднократно сталкивался с отменой своих концертов. Все дело в том, что некоторые страны не хотят видеть его у себя из-за того, что он осуждает преступный режим Кремля.

Сам артист много раз говорил, что его позиция из-за этого не изменится. Он полностью на стороне Украины и считает, что эту войну нужно немедленно прекратить.

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