По словам артиста, его "негласно запретили" в Казахстане.

Юморист Максим Галкин, который планировал выступить в Казахстане, рассказал о проблемах с организацией концертов. Муж Аллы Пугачевой вспомнил, что совсем недавно в РФ радовались из-за отмены его выступлений в Эстонии, но тогда у них не было реальных поводов для восторга. Теперь юморист шутит, что все-таки сумеет дать недоброжелателям повод для радости.

"Чтобы все-таки порадовать злопыхателей, они должны тоже радоваться иногда. Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов - это, как ни странно, Казахстан. Причем на государственном уровне, всячески препятствуют проведению моих концертов. И мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, мы бьемся за проведение этих концертов. Было все по началу прекрасно, начали продаваться билеты, а потом пошло-поехало. Какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты", - рассказал Галкин в новом видео, которое он опубликовал в своих соцсетях.

По словам юмориста, его "негласно запретили" в Казахстане. Однако он уверен, что однажды сможет приехать туда с концертами, так как видит и ценит поддержку от жителей страны.

"Я понимаю. Наверное, чем-то я страшен так властям Казахстана, что так испугались меня. На уровне государства фактически негласный запрет на проведение моих концертов. И очень жаль, потому что обожаю Казахстан... Я обязательно когда-нибудь приеду в Казахстан. Но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы концерты не состоялись. Это очень грустно, да. Я как-то думал, что все-таки посвободнее себя чувствуют власти Казахстана... Нет, я несу какую-то угрозу", - отметил Галкин.

Напомним, ранее юморист ответил Соседову и всем россиянам, которые его критикуют. Галкин не стал скрывать, что ситуация его удивляет.

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